中央流行疫情指揮中心表示，國內再增1例接種次世代疫苗後死亡個案，為92歲婦人，曾接種4劑莫德納疫苗，接種次世代疫苗做為第5劑，10天後過世，為國內第4例接種次世代疫苗後死亡事件。

指揮中心統計，上周末（10月15至16日）共接種新冠疫苗8萬340人次，其中6萬2021人次接種莫德納次世代雙價BA.1疫苗。目前國內新冠疫苗接種率為第1劑93.8%、第2劑88%、追加劑接種率73.6%，第二次追加劑接種率13.1%，其中65歲以上第二次追加劑接種率為40.7%。

根據指揮中心公布疫苗接種後不良事件通報，國內新增1例接種莫德納次世代雙價BA.1疫苗後死亡事件，年齡為92歲，於接種疫苗後10日發生。

指揮中心發言人莊人祥說明，該案曾接種4劑莫德納疫苗，9月23日接種次世代雙價疫苗，9月29日至10月2日發生症狀，3日晚間無呼吸心跳過世，目前司法相驗中，將協助家屬申請疫苗接種受害救濟（VICP）。

次世代疫苗9月下旬開打，目前已開放18歲以上民眾皆可追加接種。據指揮中心統計，次世代疫苗目前累計接種78萬3015人次，接種後不良事件累計通報16例，其中包括4例死亡個案。