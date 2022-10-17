不只人需要快篩，土壤也能快篩！工研院開發的「土壤肥力快篩檢測套組」，僅需30分鐘就能檢測出土壤中氮、磷、鉀的含量，讓農民透過智慧影像分析為土壤開立處方簽，給作物適宜養分，避免過度施肥又能保持地力。

工研院材化所經理黃靜萍表示，氮、磷、鉀是影響土壤肥力的3大要素，大部分農民是以經驗判斷植物特徵做施肥，若要知道土壤肥力狀態，農試所及農改場有提供免費的土壤肥力診斷服務，但需耗時1個月才能得知檢測結果。

為解決國內農業施肥痛點，工研院自2019年與農試所合作，開發出「土壤肥力快篩檢測套組」，只要將土壤加水並加入萃取試劑，搖晃1分鐘等待反應，即得到融出氮、磷、鉀的澄清液體，再放入呈色盒後搭配呈色試劑，靜置30秒就能透過呈色反應輕鬆掌握土壤的氮、磷、鉀濃度。

此項技術特色在於萃取試劑的配方研發，讓即使是爛泥巴都能在短短30秒就能得到乾淨的萃取液，比起傳統沉澱法更有效率，並搭配專利呈色試劑及呈色盒的設計，讓農民在大太陽底下使用，都不會因光線或溫度而影響判讀情形。

此外，土壤快篩試劑更搭配智慧呈色判讀系統，農民只要將呈色液體拍照並上傳雲端，AI演算法會比對氮、磷、鉀的色階，透過大數據的資料更能一手掌握土壤肥力狀態，將比對準確率從肉眼判讀的5成提升至8成，讓農民掌握土壤肥力也能避免過度施肥，約可減少20％到50％的施肥量。

目前研發團隊已在高雄湖內、台中神岡、雲林土庫等地，完成青花菜、玉米、花生、蘆筍、火龍果等作物的樣本實測，今年則選定恆春與洋蔥農民，進行長期的場域驗證，將透過長期蒐集檢測數據，連結地區、植株、土壤肥力和施肥的關係，建立完整資料庫平台，提供農民精準的施肥建議，日後更能以大數據分析，協助台灣農業大步向前邁進。