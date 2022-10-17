Jazz unlimited 就是不設限，睽違已久的台中爵士音樂節、今年重返主舞臺市民廣場，邀請國外知名爵士樂團重新設計節目編排，帶領民眾享受不同凡響的聽覺盛宴！裕元花園酒店響應2022台中爵士音樂節，推出熱銷戰斧牛排四人份分享餐優惠價$2,980元、BBQ豬肋排四人份分享餐搭配台灣金牌啤酒，優惠價$2,080元，還有品牌啤酒買一送一。喜愛一人享受音樂的您也不必擔心，海鮮煙花女義大利麵加上超吸睛特調酒品：白日夢、媽媽的高跟鞋、爸爸的皮鞋、阿嬤的花襯衫四選一，優惠價$699元，讓您的爵士音樂節不僅獨樂樂也能眾樂樂！

(圖/業者提供)

在爵士音樂節活動期間，裕元花園酒店同步響應全館播放爵士音樂，讓旅客在一踏入酒店就能跟著我們一起沉浸在爵士樂的氛圍中。10/15日起八樓映景觀餐廳Rare Bar 21：30-00：30全面開放宵夜時段，並提供多樣特色餐點讓想要續攤的樂迷們暢快享受。現在到裕元花園酒店就可以徜徉在爵士樂無邊無際的想像力，以及無拘無束的創造力海洋。

【裕元花園酒店 Windsor Hotel Taichung】

40764 台中市西屯區台灣大道四段610號

TEL：04-2465-5660 FAX：04-2462-8229