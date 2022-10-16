觀旅局邀請樂手於車內進行不插電演奏行動音樂會，讓搭乘該路線前往市民廣場主舞台的旅客，搶先感受到台中獨有的爵士魅力！(台中市政府提供)

台中的十月很爵士！睽違2年的台中爵士音樂節熱鬧起跑，台中市政府觀旅局趁勝追擊，特別於「台灣好行-台中時尚城中城線」車內，加碼舉辦「搭好行 行動爵士樂」活動；邀請樂手於車內進行不插電演奏行動音樂會，旅客還可點歌與樂手互動，讓搭乘該路線前往市民廣場主舞台的旅客，搶先感受到台中獨有的爵士魅力！

觀旅局長韓育琪說，台中爵士音樂節是高知名度的音樂文化盛宴，吸引眾多國內外旅客朝聖，為響應台中爵士音樂年度盛事，觀旅局媒合於PARK2草悟廣場舉辦「Jazz young」爵士樂團巡演，共同推動藝術扎根計畫。

韓育琪指出，觀旅局配合爵士音樂節主舞台活動，於「台灣好行-台中時尚城中城線」車內舉辦行動音樂會，邀請樂手於車內進行吉他與木箱鼓的不插電演奏；利用爵士輕快的風格，演奏多首經典的曲目，如小城故事、Moon river等，並開放現場旅客點歌互動，讓乘車的旅客跟隨音樂自由擺動，感受此次爵士音樂節「Jazz unlimited」爵士不設限的魅力。

韓育琪表示，15日沒有參加到「搭好行 行動爵士樂」的旅客也不要失望，下周六10月22日還會舉辦2場次的車內行動音樂會，只要於台中火車站D月台搭乘16時11分或17時41分台灣好行-台中時尚城中城右環線班次，在前往草悟道市民廣場的車程中，就可以一同優先體驗不插電的行動爵士音樂會。

觀旅局強調，當天只要到PARK2草悟廣場1樓電梯旁與1G聯名的台中時尚城中城線打卡區拍照打卡，即可至旁邊服務台兌換1G聯名推廣品，數量有限，送完為止；歡迎旅客帶著全家大小，一同來搭乘台中時尚城中城線參加爵士音樂節，感受台中草悟道獨有的音樂及悠閒生活風格。