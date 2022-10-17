南投縣長、縣議員選舉號次抽籤，將於21日早上9點起，在南投縣選舉委員會禮堂舉行，縣長候選人陪同人員以5人為限，縣議員候選人陪同人員以1人為限，不得攜帶危險物品及製造噪音的物品進場。

南投縣選委會表示，南投縣第19屆縣長、第20屆縣議員選舉候選人資格，日已由中選會審定，縣長候選人3名都符合資格，縣議員候選人68名符合資格，1名資格不符。

往年，候選人號次抽籤的地點都在縣府地下2樓大禮堂；但是，今年改在南投縣選舉委員會（南投市中興路669號6樓）舉行。

縣長候選人當天上午8點50分起報到，9點開始抽籤；縣議員候選人則分3梯次舉行，第1梯次為第1選區候選人，上午9點20分起報到，9點30分開始抽籤；第2梯次為第2、3選區候選人，上午10點10分起報到，10點20分開始抽籤；第3梯次為第3、4、5、6、7、8選區候選人，上午11點起報到，11點10分開始抽籤。

因考量場地容量限制，縣長候選人陪同人員以5人為限，縣議員候選人陪同人員以1人為限；大型旗幟、旗竿、擴音器、高音喇叭、鑼鼓及其他可發出聲響，或足以危害他人生命、身體安全物品不能攜入會場，以免影響視線及會場秩序。