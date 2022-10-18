8年前在台北市大同警分局建成派出所擔任員警的林長玲、林奕輝、蔡志偉查獲非法外籍移工時，勒索財物後縱放，一審各判刑10年、4年及9年4月，台灣高等法院更一審考量林奕輝坦承犯行交回犯罪所得，給予緩刑5年，林長玲及蔡志偉各重判9年2月及8年，最高法院判林九年二月、蔡八年徒刑，全案定讞。

林長玲在2012年至2014年間，於台北火車站附近，查獲逃逸外籍移工時時，未將逃逸外勞移送移民署，而收受或要求該等逃逸外勞給予賄賂，包括現金、黃金項鍊，共計7萬9000元後，將被查獲之逃逸外勞縱放共6次。

林長玲、林奕輝、蔡志偉共同分別在2014年查獲逃逸外勞時，未將逃逸外勞移送移民署，而收受該等逃逸外勞給予之賄賂，現金3萬3000元後，將被查獲之逃逸外勞縱放2次。

在長達近七年偵審程序中，林奕輝始終面對錯誤，積極與移工和解，且持續捐款至台灣國際勞工協會；法官考量林員案發時僅廿餘歲，宣告緩刑讓他有自新機會，案件未上訴而確定。

但林員、蔡員上訴第三審，遭最高法院駁回上訴，全案定讞。