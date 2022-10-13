奪財害命? 移工仲介稱月收70萬 傷痕累累陳屍家中│中視新聞

泰國籍力姓移工，與南投市從事移工相關業務的張姓男子有金錢借貸關係，今年8月間侵入被害人住處，將他毆打、手掐及電線纏繞頸部方式，致張男窒息死亡；檢察官王元隆偵結，依強盜、殺人罪嫌將被告提起公訴。

檢察官在起訴書中指出，力姓泰國籍移工，與張姓被害人因金錢借貸往來而相識，知道對方位於南投市住處，存放一定數量的金飾及現金，竟起貪念，基於強盜殺人犯意，在今年8月8日晚間，獨自騎乘電動自行車前往張男住處，先以木棍毆打，接著以手掐、電線纏繞頸部、衣物塞住嘴巴等方式，造成張男當場窒息死亡；力嫌再大肆搜刮張男身上及屋內金飾、現金10餘萬元等財物後逃逸。

檢察官王元隆指揮警方成立專案小組全力查緝，並進行相驗、解剖，釐清張男死因；專案小組過濾分析比對現場周邊監視器，迅速鎖定力男涉案，將他拘提到案，且搜索扣得金飾等相關證物，向法院聲請羈押禁見獲准。

力男到案後，未坦承犯行，甚至故布疑陣，卸責於姓名不詳共犯，但經過專案小組抽絲剝繭，查證多名證人、針對行動電話數位採證、生物跡證採驗、擴大監視器清查範圍等偵查作為後，確認是被告力男獨自犯案。