1名女網友發文抱怨，她的婆婆日前罹患子宮頸癌和多項慢性病，公公卻對外稱是她不孝，才讓婆婆罹病，她PO文說公公早年積欠賭債，婆婆墮了幾次胎，又一人扛起家務和上大夜班，數十年下來操壞身體，公公卻完全不慚愧，她怒嗆公公「你怎麼不說是你XX太髒有病毒，才會害婆婆得子宮頸癌」。

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她的婆婆罹患子宮頸癌和多項慢性病，睡覺時還會呈現「休克式睡眠」，時間長達16小時，她5年前搬離婆家，公公卻到處向左鄰右舍說她不孝，才讓婆婆變這樣，她嗆「婆婆的子宮，乃至於她的陰道哪個我用過，子宮頸癌怎麼發生的，公公是醫檢師退休自己不知道？」

該女網友說，婆婆以前當護理師時，為了還公公賭債墮了數次胎，即便生產完也要馬上大夜班工作，家中煮飯、照顧孩子的工作全由婆婆一人負責，10幾年過去身體漸漸變差，原PO發文怒嗆公公竟還怪罪她，「你怎麼不說是你XX太髒有病毒，才會害婆婆得子宮頸癌，然後揮刀把自己XX剁成肉泥，幫你老婆報仇」。

網友留言「公公在推卸責任，根本不需理會他，越心虛的人越愛在外面亂吠」、「聽妳這樣說婆婆蠻可憐的，如果妳的婆婆之前對你不錯的話，其實有空的時候可以多回去看看她」、「最後那句太好笑了」、「自私的男人永遠不會先檢討自己，一律先把責任外推」、「媳婦可憐的宿命就是，夫家有誰怎麼了，就是媳婦害的」。