古曜威向來是熱心公益的暖男歌手。（單純夢想文創事業提供）

古曜威向來是熱心公益的暖男歌手。（單純夢想文創事業提供）

古曜威15日晚間於IG限時動態發佈「杜絕校園霸凌！受害者現在還會上網求救，如果連求救勇氣都沒了，那真的會是很大的遺憾。」並附上了一張霸凌事件的求救對話截圖。

求救內容寫到：「大家好，我目前就讀(某工商)資料三智，可能因為是身心障礙人士，常被一些班上同學毆打嘲笑，還有上廁所被灑衛生紙等等。我覺得一次是不小心的，但三次以上真的就是故意的，跟班上同學、家人、老師講都沒用，他們都說快畢業了，再忍一下就過去了。但我曾被他們霸凌過，這種傷痛完全過不去」。

古曜威透露，求學時期班上有一些同學總是被嘲笑或欺負，因為本身自己的個性太溫和，當時的他也不知該如何幫助到他們，他每天與他們打招呼，中午揪他們一起吃飯、聊天，用陪伴的方式，讓他們感覺在班上至少還有朋友在關心他們，現在畢業了，偶而還是會透過社群私密訊息與老朋友互動，因此期盼大家能用愛來包容所有身旁的人。

古曜威經紀人則表示：「昨日在網路看到此求救發文，古曜威得知後，感到非常難過，希望大家都能愛惜身邊的人，更希望能盡一點自己小小的力量，讓大家能重視必須一起杜絕校園霸凌！許多的人，在求學時期，可能難免都會遭受到言語或是肢體上的霸凌，往往可能覺得忍一下吧！但長期累積下來，受害者所遭受到的痛苦，是我們無法體會的，真心希望大家都多給予身心障礙者包容的心，你對他的一份簡單關懷，可能都是支持他前進的力量！」

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。