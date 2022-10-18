Omicron新興變異株眾多，近來BQ.1.1在美國佔比漸增，國際間高度關注，專家預測恐取代BA.5成為主流株。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，根據美國資料，BQ.1.1確實有機會取代BA.5，但亞洲方面，目前XBB變異株以在新加玻佔比逾5成，有可能在亞洲成為下一個取代BA.5的變異株。

羅一鈞指出，XBB在新加坡佔比已超過50％，香港境外移入個案中，XBB佔比達10％，超過其他變異株，顯示XBB有可能在亞洲成為下一個取代BA.5的變異株。但他提醒，Omicron流行期間，陸續傳出有一些可能成為優勢的變異株，例如BA.2.75曾在印度成為主流，但並沒有在其他國家造成主流流行，目前多個病毒株流行的態勢方興未艾，還需要後續觀察其消長變化。

面對BQ.1.1和XBB等新變異株，羅一鈞坦言，目前研發的單株抗體效果恐怕已經大打折扣，但對於先前出現的BA.1到BA.5變異株仍有預防及治療效果，「由於研發速度會趕不上病毒突變的速度，只能一直在後面追趕」。

不過羅一鈞也表示，好消息是口服抗病毒藥物（倍拉維、莫納皮拉韋）和注射用藥物瑞德西韋，目前都未發現產生抗藥性，預期對於新變異株仍有治療效果。

指揮中心統計，口服抗病毒藥物昨天（17）共領用9656人份。羅一鈞分析，通常每周二公布的數字，會反映上周末用藥而較高，但昨天領用量低於前兩周高點，顯示國內疫情緩降；目前倍拉維和莫納皮拉韋儲備量皆達28天以上，並且持續增購及到貨中，將補足今年底前使用無虞。