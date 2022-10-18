華視新聞今年4、5月間連續出包，台北地院裁定不罰，NCC也僅裁罰100萬，國民黨立委賴士葆表示，華視遞補中天新聞台是NCC 欽點，所以華視連續出包，NCC只罰1百萬了事。另外，警方依社維法移送此案，台北地院認為無主觀犯意，裁定不罰，就是驗證「有關係就沒有關係」這一句話。

賴士葆說，華視屬於公廣集團，接受政府補助是公共媒體，要有公正客觀的立場，與一般商業電台不一樣。NCC下架政治立場不同的中天，將華視變成綠化新聞台，華視高層很多來自三立，文化部長李永得說三立沒什麼不好，不會用政治化思維看媒體人才流動。惟華視政論節目公然批鬥在野黨，彷彿變成三立二台，全然違背《公共電視法》為特定政黨辯護，拿的是全體納稅人的錢，拿人民的錢洗腦全民，NCC視而不見，一直包庇。

賴士葆指出，2年來，三立、民視拿11億元的政府媒體宣傳標，最有利標和限制性招標占所有標案的3分之2以上，評委都是深綠黨政背景人士。自家人任評審，拿錢給自家電視台，拿政府的錢替政府擦脂抹粉，一切都順理成章，所以形成一條鞭式的生態，包括NCC在內都是在為民進黨服務，就不要談公正客觀獨立了。