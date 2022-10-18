詐騙集團金主黃男，認為遭綽號「仔仔」和「主任」2名男子「黑吃黑」，2020年9月間誘騙2人到台中金錢豹酒店狂歡後，押往南投水里鄉毆打凌虐，造成1死1重傷。一審依殺人罪判黃無期徒刑，台中高分院法官認為無殺人犯意，今天改依傷害致死罪判黃男5年6月，其餘4名主嫌共犯各徒刑3年8月，可上訴。

判決書指出，黃男是詐騙集團金主，出資50萬元成立詐騙機房，事後，黃認為「仔仔」和「主任」兩人黑吃黑，侵吞400萬元獲利，夥同劉男等10人在2020年9月4日將2人誘騙到金錢豹酒店喝酒。

隔天上午6時許再將2人擄到南投的1處空屋拘禁毆打，凌虐30小時後，「主任」遭打死、「仔仔」則被打到四肢骨折，丟置醫院。

黃男等打電話向台中警方自首。一審認定黃手法兇殘、有殺人犯意，雖打電話自首，但隱匿部分案情，無悔悟之心而不予減刑，依殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身，另4名主嫌判刑14年至14年1月不等，其餘共犯依私行拘禁等罪判8月至4年不等。

黃男等5名主嫌提起上訴，二審法官認為，黃等主動向警方承認犯罪，符合自首減刑規定，且死者傷勢主要集中在四肢及臀背部等非要害部位，認定黃等並無殺人犯意，並與死者家屬達成和解、賠償損失，撤銷原判，改依傷害致死罪，判黃男徒刑5年6月，其餘共犯各判3年8月，仍可上訴。