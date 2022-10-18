尼莎颱風造成多處道路災情，公路總局統計截至今（18）日晚間9點為止，順利搶通桃園市復興區台7線6路段，但是新增一處災阻路段新增。

公路蓊局表示，桃園市復興區台7線大曼路段51.8K、56.6K、56.7K、57.2K、58K於晚間9點順利搶通；但是新增49.7K災阻路段。

目前災阻路段剩下8處，除了上述的桃園市復興區台7線49.7K大曼路段坍方阻斷，還有宜蘭縣大同鄉台7線68.4K、69.5K明池路段坍方阻斷。上述路段工務段都儘速搶通中。

另宜蘭縣大同鄉台7線74K明池路段路基流失80公尺阻斷，排谷溪路段81.6K、83K路基各自流失60公尺、90公尺阻斷。上述路段預計10月31日搶通。

宜蘭縣大同鄉台7線86.4K~86.6K英士路段大規模坍方，預計10月22日搶通便道通行；花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~120.6K關原至金馬隧道路段，便道路基流失，預計11月7日搶通。

道路災情有3處，包括桃園市復興區台7線49.8K大曼路段坍方阻斷部分搶通為施工便道；宜蘭縣大同鄉台7線84.1K英士路段路基流失已搶通為施工便道；宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~0.5K百韜橋路段已完成單線搶通，並持續搶修。