新北市新莊有間位中正路883巷附近的律師事務所，17日早上10時遭2名黑衣人持棒與磚塊對事務所的玻璃門猛砸，結果因為玻璃門是強化玻璃所以未受損，眼見砸不破只能悻悻然離開，黃姓負責人隨後便向新莊警方報案，目前警方以鎖定2名嫌犯，正全力追緝中。

據了解，黃姓負責人報警時提告毀損及恐嚇，自稱沒有印象與人結怨，也不清楚對方的可能動機，而這2名黑衣人作案後便往基隆方向逃逸，新莊警方積極查緝中，詳細的做案原因也持續釐清。