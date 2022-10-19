《全明星4》張家陞期盼紅隊站上小巨蛋拿總冠軍。（MyVideo提供）

MyVideo同步跟播最夯綜藝《全明星運動會4》，MyVideo專訪甫獲頒MVP榮譽的人氣隊員張家陞，身為前田徑專項跨欄選手，也曾入選為亞青國手的他，談到參與節目的契機，他透露，其實看到第一季播出後就很想參加了，看到大家一起努力還有競賽，忍不住也熱血沸騰，「所以當製作單位來詢問時，我就直接答應了，因為我想回到場上，展現我的運動能力，也想趁此機會學習團隊合作跟團體生活。」

張家陞也提到，一開始最初參與節目，是想證明自己的實力，希望能被大家看見，但後來感受到了熱血團隊精神，而有所改變，「現在想為紅隊多盡一點力，希望全隊能被大家看見，在全明星交到一群很好的夥伴，是目前最好的收穫。」他表示，團員幾乎每天都在一起練習，隊友相處的時間比家人還長，期許紅隊最終能一起站上小巨蛋獲得總冠軍。

曾是田徑跨欄運動選手的張家陞，光田徑就練了11年，最有自信當然就是自己的專項，「一站上田徑場，我就有一種我的舞台來了的感覺。」但因為看了前幾季學長姐練習狀況，他坦言怕受傷，「我以前就很常大腿拉傷，而且很多項目都有肢體碰撞，會比較擔心大腿會再拉傷，所以我都盡量的提早到，或是提前做暖身，降低受傷率。」

張家陞是前運動員，接觸過不少運動，此次參加節目多能迅速上手，「唯一需要學習的就是場上的溝通，現在開始慢慢會直接把好的、不好的，或想鼓勵的都直接說出來。」以前都是參與個人項目，較少在團體裡出聲和說話，比起個人狀態，他出演運動節目反倒是擔心這點，「剛開始會有點害怕會不會沒有辦法跟團隊融合，因為以前當選手都是個人項目，沒有團體生活，不過好險進來之後大家相處起來都很好，也沒有年紀的問題。」

團隊中和張家陞最有默契的是于成炘，張家陞認為：「可能于成炘曾經也是運動員的關係，所以我們很快就能彼此找到一個節奏。」他以合球這個項目為例，「雖然是我們第一次接觸，但教練給指令，我們可以比較快速的做出動作。」

談到此次領隊，張家陞稱讚江宏傑：「連罵人都溫柔，也能給我大大的安心感。」有一次張家陞因不適應場地，擔心會害到整個團隊，要求江宏傑換人，但對方鼓勵他：「你要相信自己，我派你上場就是因為我也相信你！」張家陞心想：「好！豁出去了。」果然獲得不錯成果。最夯綜藝《全明星運動會4》MyVideo同步跟播。