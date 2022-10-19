北部1名牙醫師長年往返北部及南部2地看診，去年12月發現結婚5年的妻子小芳（化名）偷偷約網友回家過夜，妻子原承諾不再聯繫小王，但他仍發現妻子偷偷把IG帳號換名稱與照片，再與小王藕斷絲連，綠帽戴夠的他決定提告求償100萬，法官考量2方經濟地位有落差，判2人須賠8萬。

判決書指出，丈夫與小芳結婚5年、生2孩子，去年12月17日小芳趁丈夫外出至南部工作時，用交友軟體邀1名男網友到家中用餐，3天後再邀對方到家中過夜、發生關係，丈夫發現後小芳承諾會不再聯絡，丈夫也會盡最大努力盡釋前嫌，但後來小芳與男網友仍有來往。

小芳甚至把自己的IG帳號更改名稱與照片，刻意喬裝成另名友人，意圖混淆視聽，偷偷與男方來往，男子問小芳「你懷疑我對你的感覺」，小芳則說「我知道你愛我，我也知道我愛你」，丈夫發現對話訊息後當場臉綠，決定提告求償100萬。

法官認為，侵害配偶權行為本不以發生性行為為限，2人既然同宿整夜，且存有男女間曖昧感情，已逾通常社會對於朋友交遊所能容忍範圍之社交行為，足認2人間確有發展婚外情關係，而依現今社會一般通念，應認情節重大，判小芳和小王需各賠償8萬元。