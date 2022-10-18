新竹市政府近日辦理徵才活動促進就業，攜手新竹就業中心與校方，於今年秋季舉辦3校就業博覽會，今年最後1場校園就業博覽會，將於19日在玄奘大學熱鬧登場，現場共計超過30家績優廠商，提供逾780個工作職缺。

代理市長陳章賢指出，市府重視市民就業議題，今年共辦理7場校園就博會，最終場19日將在玄奘大學舉辦，邀請許多廠商參加，歡迎應屆畢業生與求職者把握機會、勇敢築夢，開創輝煌職涯，不只拼經濟，也拼出「好薪情」。

這次校園就博會超過30多家績優廠商參與，包括佳能半導體、巨匠教育集團、Uniqlo、GU、大戶屋、新竹振道、Gogoro、合點壽司等，橫跨科技、教育、餐飲、生命禮儀、商業設計等領域，並提供超過780個正職、實習及工讀等工作職缺，提供求職者更多元豐富的選擇。

玄奘大學表示，今年25周年校慶以「再創輝煌」為主題，而這場就博會屬校慶活動的一環，除徵才廠商參展解說外，現場也有多家職輔機構及專家，提供就業輔導與諮詢服務，協助學生掌握產業趨勢、職務特質、履歷撰寫及面試技巧，呼籲學生把握機會、踴躍參與。

市府勞工處表示，為協助媒合求才廠商與應屆畢業生，今年新竹市共辦理7場校園就業博覽會，本場是秋季第3場，也是年末最後1場，盼創造更多優質就業機會，實現年輕人畢業即就業的目標，也歡迎新竹地區有求職或轉職需求民眾踴躍參加。

秋季就博會結束後緊接著還有「2022新竹X梅竹黑客松」創客競賽活動，10月22日至23日將在清華大學體育館登場，現場將有許多青年參賽者運用知識與創意提出解決方案，展現對社會議題的多元想法，歡迎對創客及未來科技發展等有興趣的民眾參觀。