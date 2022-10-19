新北市近年持續完成污水下水道接管，今年底全市累計接管戶數將超過117萬戶，改善後巷環境衛生，能提升在地居住、消防安全，以及市民生活品質，而為了再翻轉市民對於後巷灰暗、髒污的印象，新北市水利局也結合地方特色，在牆面打造亮麗圖案，讓後巷晉升為「藝術休閒廊道」，吸引民眾參觀。

水利局表示，推動完成污水接管的後巷，有多處因鄰近學校，包含新莊區豐年里、永和區永福里及下溪里、三重區龍門里等4里，與地方人士溝通討論後，將已完成的污水接管後巷，納入通學巷相關主題，讓學校周邊產生一條兼具學生上下學安全通行的路線。

位於新莊區豐年里豐年街的後巷彩繪，附近為豐年國小，因此設計主題為「校園2D互動」，以線條2D手繪感呈現校園裡上課、籃球操場、音樂教室、生物自然課等等互動，結合透視的線條感，讓民眾可以去做趣味互動；永和區永福里後巷彩繪，內容則帶入永和國小許多校內活動，參與比賽得獎的運動項目，管樂團音樂班，籃球校隊、遊泳隊、還有撞球聯賽第一名等等；永和區下溪里之巷弄鄰近永平高中，設計主題為「仁愛公園」，俯瞰仁愛公園花季時，盛開的紫藤花和杜鵑花，燕子成雙成對也象徵吉祥幸福美滿；三重區龍門里後巷彩繪主題，則是每個人心中都存在的香格里拉，想像自己沉浸在最美好的淨土。

水利局長宋德仁表示，新北用戶接管普及率已超過7成，在這樣密集的城市裡，因為巷弄狹小、地下管線複雜，接管的時候還要住戶拆違建，是困難度極高吃力又不討好的工程，做了人家也看不到，但新北做到了，一步一步腳踏實地的接管，讓市民們看見後巷的蛻變。而最怕的其實是污水接管完成後會再被民眾占用，變成二次違建，所以推動污水後巷彩繪，相信能讓民眾更能親近後巷並使用它，也讓這個地方保持環境的整潔。

水利局指出，目前已累計完成591條後巷美化，也呼籲市民在施做污水後巷接管時能夠同意而且配合工程執行，一同見證環境及生活品質的提升，認同且積極參與污水下水道建設及推廣後巷彩繪。