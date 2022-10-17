參與「我拍，故我在」活動，即可獲得Gap彩虹遊行手機支架。（Gap提供）

第20屆台灣同志遊行即將來臨，邀請大眾走上街頭「異」同支持性別平權。美式休閒服飾品牌Gap連續多年參與盛會，今年攜手藝術家推出Gap x Brandon Sines 聯名系列服飾，圖案兼具時尚與趣味性，更傳達了支持性別平權的理念。另外也提供專屬訂製服務，推出各2款的彩虹主題限定布章與電繡圖案，呼籲「BRAVE FOR GAP 我敢，故我在」，鼓勵大眾勇敢追求自我。

Gap今年以「BRAVE FOR GAP 我敢，故我在」做為核心概念，延伸品牌的秋冬主軸「異YOUNG相吸」，鼓勵大眾不要刻意隱藏自己的獨特，以無所無懼的態度自在並勇敢地表現自我，藉由服裝傳遞對多元價值的認同，支持大家展現自我態度。除了Gap x Brandon Sines 聯名系列，透過藝術家Brandon Shines筆畫下的虛構角色猿人Frank Ape，設計出想像力與童趣玩心打造俏皮又繽紛色彩的T恤，提供消費者不同彩虹主題的穿搭選擇；品牌也推出經典Logo T恤，響應別具意義的時刻，目前已在Gap全台門市與官網販售中。

Gap全台門市於17日至29日限時兩週推出「我拍，故我在」活動，只要到Gap全台門市與彩虹主題打卡板拍照，上傳IG限時動態或貼文分享彩虹高光時刻，完成後向店員出示分享畫面及Gap官方LINE會員頁面，即可獲得Gap彩虹遊行手機支架乙枚，數量有限，送完為止。

此外，為鼓舞大家「繡」出自己的驕傲，Gap推出2款彩虹主題限定布章及電繡圖案，將彩虹元素融入日常穿搭。布章包含將經典Logo換上彩虹新裝的「彩虹Logo款」，以及期許社會大眾能理解並接納每個人的不同，看見多元性別樣貌的「彩虹眼鏡小熊款」；電繡則推出七彩愛心串連的圖案，象徵支持多元平等的核心價值，更巧妙地將品牌名融入性別平權精神。