前新竹市長林智堅、民進黨新竹市長參選人沈慧虹以及民進黨立法院黨團總召柯建銘三人，在12日時皆以「新竹改變大聲說」為題發文。對此，常在臉書評論時事的藥師林士峰諷刺表示，新竹市在12億天堂路球場事件曝光之後，民進黨更應該說清楚的是建設的品質跟預算，而不是這些華而不實的政績。

林智堅12日在臉書發文問大家，還記得8年前的新竹公園，長什麼樣子嗎？他說8年前的這裡，還有一個老舊的城堡，那是2003年玻璃節的主題裝置，活動結束後，就這樣擺了12年。直到2015年，啟動新竹公園再生計畫，才將裝置拆除，露出日治時期優雅的拱橋。柯建銘的發文則大讚這8年新竹的改變市民有目共睹，其中新竹公園的變與不變，是最值得大家細細品味的。沈慧虹則發文表示，建設停滯十多年的新竹，在這不長不短的8年脫胎換骨，生活環境變好了，住在城市裡的人最有感、最知道。

對此，林士峰13日在臉書提及，主宰新竹市民進黨政壇的三巨頭林智堅、沈慧虹、柯建銘，不約而同的以「新竹改變大聲說」為主題發文。他諷刺表示，林智堅不愧有「公園堅」的封號，講的是他的拿手建設新竹公園。林士峰認為，更多新竹人想知道的，公園設施的不合格率為什麼這麼高？這些建設總共花掉了多少預算？

此外，新竹市在12億天堂路球場事件曝光之後，林士峰表示，民進黨應該說清楚的是建設的品質跟預算，而不是這些華而不實的政績。