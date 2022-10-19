國民黨台中市長候選人盧秀燕19日晚間成立律師後援會，盧秀燕強調，她期盼打一場正面選舉。(盧秀燕競選總部提供)

國民黨台中市長候選人盧秀燕19日晚間成立律師後援會，場面熱絡。(盧秀燕競選總部提供)

盧秀燕律師顧問團總團長羅閎逸說，盧是親和、公正、清廉的政治人物，一路走來都沒改變。(盧秀燕競選總部提供)

國民黨台中市長候選人盧秀燕19日晚間成立律師後援會，上百名身穿律師袍、象徵專業形象的律師齊聚，表達力挺盧秀燕，盧也親自到競總感謝律師們大力支持，更比出愛心手勢、與女力律師合影，她強調，雖然律師後援會陣容很大，但希望這場選舉不要動用法律訴訟，藉以樹立民主風範。

律師顧問團總團長羅閎逸遞交140名律師具名連署書給盧秀燕，為她加油打氣。羅閎逸說，他從盧秀燕擔任省議員時就認識她，深感盧是親和、公正、清廉的政治人物，一路走來都沒改變；律師們自詡是社會菁英，有責任維護正面選風、捍衛民主價值，特別站出來支持盧秀燕。

後援會團長何志揚表示，他是選人、不選黨，過去也曾支持過民進黨，盧團隊就任後將傳統的法律諮詢改革成線上諮詢，讓民眾感受到市府的貼心；日前《天下》幸福城市大調查公布盧秀燕施政滿意度是歷任市長表現最佳，覺得律師也應該走出來、支持做對的事，決定站出來力挺。

盧秀燕說，律師是「師」字級的專業人士，有這麼專業的人站出來力挺，她感到特別幸福；正向選舉是她努力的目標，一直以來都不回嘴、不說批評的話，也希望律師後援會只是用來幫她拉票、固票，在選舉期間不必動用法律訴訟，盼藉以建立起民主選舉的良好示範，「正面的選舉，我願意從我做起」。

後援會成立活動後，多名律師將自己對盧秀燕的期許寫在「29區政績明信片」上，並投遞進象徵承載夢想的燕子信箱，盧秀燕則允諾，未來一定全力以赴，引領台中飛向光明未來。