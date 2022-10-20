衛福部長薛瑞元今天出席「衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構」開幕典禮，受訪時被問到高端疫苗保護效益報告補件期限進入倒數階段，衛福部是否有主動和高端公司溝通，他妙回「他們自己要努力啦！」

高端公司昨（19）公布財報，揭露新冠疫苗累計銷售淨額為36.2億元，我國衛福部是唯一買主，意外曝光每劑單價為754元。衛福部過去多次強調疫苗合約保密，不得公布價格，高端此舉是否違反合約？

薛瑞元對此回應，他們是資訊擁有者，衛福部是資訊接收者，合約裡要求資訊接收者要保密，「所以我還是不能講，至於他（高端）要怎麼透露是他的事情」。

高端疫苗去年7月29日通過我國緊急使用授權（EUA），衛福部要求1年內繳交國內外疫苗保護效益報告，高端公司今年7月繳交後，遭食藥署要求10月底前補件，若未依期限完成補件，EUA將被廢止。

隨著補件期限逐漸逼近，外界關心，衛福部是否有和高端公司溝通？薛瑞元今天表示，目前資料尚未送來，「不是溝不溝通的問題，他們自己要努力啦！」