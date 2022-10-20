高雄39歲呂姓女子不滿剛產下的女兒被驗出毒品反應、遭社會局強制安置，竟對社工嗆聲、揚言要買汽油燒「家庭暴力及性侵害防治中心」並同歸於盡。高雄地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪起訴呂女，並向高雄地院聲請簡易判決處刑。

呂女去年產下女嬰，體內驗出毒品反應，社會局依法將女嬰安置。呂女不滿社會局她們們「骨肉分離」，去年11月下午，直接打電話至社會局家防中心，揚言要對家防中心放火，還要自焚，強調「要與家防中心同歸於盡」。

呂女暴怒失控，對著接電話的社工大吼「一定會去買汽油桶」、「不要讓我知道督導同仁的住處，要你們好看！」。呂女甚至還用Line傳訊威脅社工「不得好死」，揚言「我若真正死去，就跟著你一輩子」。

呂女認為，社工害她不能照顧自己的小孩，強調「死都不會放過妳、要同歸於盡」，最後還要社工申請保護令。社會局為了避免造成憾事，報警處理。警方傳訊呂女，她坦承恐嚇社工，檢方今偵結後依恐嚇公眾罪起訴。