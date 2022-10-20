花蓮縣豐濱鄉替鄉內911盞路燈製作「身分證」，在燈牌上設置QR code，透過手機掃碼即會跳出路燈編號、座標及通報維修鍵，加速維修進度，降低生活不便。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉位在台11線上，是全縣唯一全鄉境位在海岸山脈以東的鄉鎮，由於鄉處偏遠，且轄區狹長，路燈維修工作不易，鑑此，鄉公所替鄉內911盞路燈製作「身分證」，在燈牌上設置QR code，透過手機掃碼即會跳出路燈編號、座標及通報維修鍵，加速維修進度，降低生活不便。

豐濱鄉南北全長約45公里，台11線、鄉道及農路等共有911盞路燈，因長年受海風帶來的鹽分侵蝕，較易損壞，鄉公所1年平均接獲百件的維修通報量，考量民眾若發現路燈損壞需維修時，會打電話給村長或是電洽鄉公所通報路燈編號，但往往因報得不清楚，讓維修廠商找不到地點。

鑑此，豐濱鄉公所編列逾23萬元，花了近3個月以「身分證」的概念，替路燈規畫與施作「QR-Code E化報修系統」，盤點全鄉911盞路燈後，便在每盞路燈牌面上設置QR code二維條碼，加速回報路燈維修進度。

鄉公所表示，有了這套系統，民眾發現路燈需維修，用手機掃描QR Code後，畫面會先跳出該盞路燈座標和編號再進入報修系統，最後按下「報修」即完成通報，公所掌握地點後，便可在第一時間通知廠商處理。

此外，鄉公所考量年長的長輩不會使用手機以致無法通報，路燈牌面上不僅印有維修通報專線，還將路燈編號放大，讓長者方便報出編號，鄉公所獲知位置後，會立即安排維修人員前往修繕，避免無納入管理的「黑牌」盞路燈出現。

鄉長江莉婷說， QR Code E化報修系統啟用可提供民眾多元化的報系管道，若使用狀況良好，未來計畫擴大服務範圍，比照路燈報修方式，將易落石地區通報，或是反射鏡、公園、公廁設施回報維修機制納入，讓民眾可以立即回報，降低民眾抱怨或使用上的不便利。