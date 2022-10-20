生達醫藥集團含生達、生展、生泰3間公司共同成立企業義消，共計有16名員工加入。（張毓翎攝）

台南市政府消防局推動企業義消，生達醫藥集團轄下生達、生展、生泰3間公司20日舉行企業義消聯合成軍典禮，由市長黃偉哲親自授旗，他表示，「水火無情」，台南積極推動轄內企業公司推派員工加入義消行列，接受消防專業訓練，萬一火災發生時，即可藉此進行初期搶救自主應變，避免人命傷亡及財產損失。

生達醫藥集團含生達、生展、生泰3間公司共同成立企業義消，共計有16名員工加入，該公司提供加重個人意外保險至180萬元，每年3000元旅遊津貼；另外逢救災出勤，比照加班費支應，並頒發實際救災獎勵金，予以鼓勵。

黃偉哲今天在成軍儀式中致詞說，大家都知道「水火無情」，往往造成嚴重人命傷亡及財產損失，所以台南一直不遺餘力推動企業義消，希望讓企業藉由自身防護能力來應變突發火災狀況，第一時間有效抑制火災。

市府消防局長李明峯說，這次生達醫藥集團共有16名員工加入企業義消行列，並同時擔任公司救災訓練種子教官，培植其他員工初期消防救災能力，如公司行號及市民對參加義勇消防隊加入資格有相關問題，可至所轄就近消防分隊洽詢。