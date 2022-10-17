嘉義市長黃敏惠婦女後援會成立大會，呼啦圈表演精采吸睛，展現女力。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市長候選人李俊俋將成立百工百業後援會。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠爭取連任，繼婦女後援會成立後，教育志工相關團體的後援會近期也將成軍，而民進黨市長候選人李俊俋則預定23日舉辦百工百業後援會成立大會造勢活動，可望邀請蔡英文總統第3度來嘉站台。

黃敏惠婦女後援會日前成立，有11個婦女團體加入助選行列，營造高昂聲勢，同時有築夢者舞團跳街舞、特技舞者范婷雅表演呼啦圈舞，神乎奇技，精采吸睛，展現女力的演藝功夫，令人刮目相看。

黃敏惠競選總部表示，黃敏惠出身教育界，很重視教育政策，提升國中小教學環境及設備，優化幼托教育，促進教師權益，舉辦多元體育運動賽會活動，拓展運動經濟，施政成績受教育及體育相關團體肯定，近期有4場相關的後援會成立造勢活動。

包括「幼教界挺勇媽後援會」，由嘉義市幼兒教育學會理事長趙世煇擔任總會長；「勇媽教育家長志工後援會」由嘉義市家長協會理事長陳國慶當總會長；「體育界挺勇媽後援會」由中華民國學生棒球聯盟會長竇國詔擔任總會長；「補教界挺勇媽後援會」由嘉義市補習教育發展暨品保協會理事長林文達出任總會長。

李俊俋競選總部也將於本月23日舉辦百工百業後援會成立大會。李俊俋說，百工百業後援會邀集醫師、律師、牙醫師、婦女、勞工等各行各業約25至30個團體來相挺，地點在耐斯王子大飯店，約有500至1000人，希望能邀請到蔡英文總統、行政院長蘇貞昌來為後援會授旗。