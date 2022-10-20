一年一度、由彩虹公民行動協會舉辦的「台灣同志遊行」將近，今年將於10月29日在台北舉行，居家品牌「HOLA」與服飾品牌「花生騷」都推出了象徵LGBTQ族群的彩虹色商品，為活動期間注入更多活力。

創意不斷的花生騷今年推出新款虹彩系列，今年帶領出「萬物的祝福」以及「大海的深度」等中心概念，又再度翻新虹彩視覺的各種可能，以色彩線條與圖騰揮灑出人間之愛與活力，並結合擅長的原住民圖騰，這次特別以「貓頭鷹」為元素置於運動毛巾及衣飾上，鮮明亮眼，讓愛有更多繽紛的表現方式。詳見官網。

花生騷今年的虹彩系列設計再度令人耳目一新。（花生騷提供）

HOLA愛抵家

另外，HOLA今年首度參加遊行，並以「#HOMEisLOVE 愛抵家」為概念推出彩虹系列商品，包含HOLA Rainbow、迪士尼彩虹兩大系列，共推出24項單品。HOLA Rainbow系列以寢具、門簾、拖鞋、抱枕、擴香等居家品為主，迪士尼彩虹系列則推出戶外單品，包含野餐墊、運動毛巾、翻轉頸枕、寵物蝴蝶結等，每項商品以獨特的「#」展現愛的態度，希望共同擁抱家的無限樣貌。活動細節詳見官方臉書。

HOLA以「#HOMEisLOVE 愛抵家」為概念推出彩虹系列商品。（HOLA提供）