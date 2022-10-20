無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天(20日)上午走訪文山區木柵市場、興德市場掃街拜票，獲得不少熱情支持者歡迎。黃珊珊表示，人民的小事，就是政府的大事，這也是她堅持勤跑現場的原因。

黃珊珊今(20日)在臉書粉專貼文表示，在市場的環境，可以直接反映一個城市的素質，以及市民最真實的生活樣貌。今天她與民眾黨台北市議員參選人張志豪、張幸松， 一同前往木柵市場與興德市場。

黃珊珊說，看到好久不見的木柵市場自治會會長高秀雄，他們認識20幾年了，高秀雄還笑說在她還沒懷孕大肚子時就有交情。一路上，又看見好多攤商熟面孔，她認為，只要大家生意興隆、身體健康，她就滿足了，代表一切的努力，都有最圓滿的成果。

​黃珊珊接著表示，到了興德市場後，協助他們把垃圾處理費用降低很多，會長也很開心，她想人民的小事，就是政府的大事，這也是她堅持勤跑現場的原因。這麼多年來，他們靠著勤跑市場、努力協調溝通，解決了一個個問題。每天行程遇到的問題，他們都有做記錄，回去上班後就列案開工。

張幸松在底下留言表示，「幾次跟隨珊珊拜訪行程跑攤，讓我更加了解她的優點與特質，改變了對珊珊的傳統看法。一位用心市政，關注民間疾苦，體恤民情以民為本，親民和理性的問政態度，讓我十分敬佩。全力支持，高票當選，八仙過海，遍地開花」。

張志豪也留言說，「我跟著行程也學到很多~~ 有人說為什麼拜訪市場團隊都要跟去？例如今天有位攤商大哥，直接反映門牌問題，當下珊珊拍照、團隊記錄、馬上就開始處理改善了。如果我們拜訪一次，就可以解決不少在地的問題，我想攤商和民眾那麼熱情不是沒道理的~~」。