為推廣優質國產香蕉，行政院農委會與中華職棒球團合作，於20日傍晚在台中洲際棒球場舉辦開球日活動，農委會主委陳吉仲與中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人共同發送香蕉給進場球迷，盼透過職棒高人氣帶動水果行銷；陳吉仲說，鼓勵民眾在看球賽之餘，也以行動支持國產水果。

今日活動邀請陳吉仲擔任開球嘉賓，農委會於現場準備1萬根國產香蕉致贈給球員及進場民眾，同時也為中信兄弟與味全龍2個球團準備各10箱的香蕉，讓球迷及球員在賽事期間可以隨時補充營養；場外也設置「香蕉專區」，讓民眾看球同時也可以購買到最新鮮的國產香蕉鮮果及加工品。。

陳吉仲表示，運動和農產品可以做很多的結合和行銷，很多運動員在需要熱量的時候，吃香蕉是最好的，這次農產品可以透過職棒來促銷，這對全國的農民都是一大幫助，剛好今天也是非常特殊的日子，期待球員可以吃香蕉打出全壘打。

蔡其昌說，球場和棒球都是平台，不只有企業可以結合運動，農產品的行銷、促銷也可以結合。近來香蕉產量豐盛，農委會借用球場時間，鼓勵大家吃香蕉、買香蕉，剛好今日球賽兄弟象可能封王，大家都知道兄弟象代表色和香蕉一樣是黃色，也稱爪迷，今天兄弟象迷也很多，相信這會是很棒的1次行銷，邀請民眾一起關心棒球、支持棒球，也支持台灣農業。

陳吉仲進一步補充，香蕉與進口奇異果相比，不論熱量與營養價值都遠超過奇異果；之前9月天氣較熱，產量較多，現在天氣變冷，一級蕉產量高達7、8成，希望透過這樣的推動，讓香蕉價格維持在一定水準，若需求提升，香蕉價格也會穩定提升。

農委會說明，國產香蕉品質佳，方便食用，富含醣類、維生素、礦物質，更有豐富的膳食纖維可促進腸道蠕動，以及鉀離子可以平衡體內電解質，消費者在選擇搭配果汁或冰品時，可選擇加入香蕉，讓飲品風味更濃郁，是輕食最簡便的好選擇；同時也與全聯福利中心、家樂福、主婦聯盟、COSTCO及7-11等通路業者合作，分別推出專屬優惠或試吃品嘗活動，提供消費者更多元的消費選擇。