綠粉出征中華大學臉書，要求還林智堅清白。(圖／中華大學臉書)

綠粉痛批中華大學雙標，留言辱罵。(圖／中華大學臉書)

國民黨新竹市長候選人林耕仁中華大學碩論被控抄襲，校方20日傍晚公布審定結果，認為林的抄襲不成立，但論文有瑕疵，要求改進。不少民進黨支持者難以接受，湧入中華大學臉書怒罵，更要求還林智堅清白。

中華大學指出，林耕仁論文審定會釐清事實後，認為林耕仁並未抄襲戴仁貴碩論，但目錄標題與內文不符，顯見林撰寫論文欠缺嚴謹態度，有明顯學術瑕疵，要求林耕仁自我反省，日後用更嚴謹態度對待論文寫作，同時也會通過教評會，檢討指導教授責任。

有綠粉要求教育部直接接管重新審查。(圖／中華大學臉書)

氣炸的綠粉不斷出言攻擊中華大學。(圖／中華大學臉書)

綠粉出征中華大學。(圖／中華大學臉書)

綠粉看到結果後難以接受，紛紛至中華大學臉書留言辱罵「黨校」、「雙標爛學校」、「有關係就沒關係？為何林智堅就不是瑕疵？」、「綠的就是抄襲，藍的就是瑕疵」、「學店可以關門了」、「政治立場也太明顯」、「中華大學學歷有跟沒有一樣」，但也有人力挺校方：「我來看綠粉崩潰」、「又有一堆低學歷綠粉在哭了」、「笑死，中華大學學歷等於沒有，那林智堅學歷只剩高中畢業耶，綠粉確定要這樣說？」、「教務長辛苦了，為了選舉被追殺」。