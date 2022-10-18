國民黨前台北市議員羅智強今天在中壢區舉辦新書《大小情話》簽書會，國民黨桃園市長候選人張善政到場支持。針對媒體人黃暐瀚說，不喜歡韓國瑜的人會把票投給鄭運鵬，對此張善政回應，是他在選市長並非韓國瑜在選，曾經與韓搭配競選正、副總統，政治人物要講情義，不像對手鄭運鵬在林智堅回到新竹後就不聞不問，「好像昔日的桃園三結義變成夢中回憶一樣。」

張善政也說，至於要投票給誰，他認為不喜歡民進黨、不喜歡網軍的朋友，請把票投給張善政，而喜歡綠營側翼網軍的朋友，就把票投給網軍頭鄭運鵬。針對鄭運鵬辦公室政策平台召集人林飛帆呼籲張善政針對擔任致公黨最高顧問必須向市民說清楚，他也回應，這件事情競辦的發言人已經回應，林飛帆要再繼續講的話，請他拿出證據，倒是他要提醒，2008年鄭運鵬成立了一個公司，在對岸賺人民幣，這件事情也請鄭運鵬更要講清楚。

羅智強則說，還是期待這場桃園市長選戰是一場善良的選舉，但他覺得現在已經荒腔走板，各種抹黑、栽贓都不必要，實際上選舉不只是對人的選舉，也不只是對政策的選舉，也是對價值的選舉，民眾要選擇一個善良的價值，還是選擇一個惡霸的價值，台灣民主到現在的狀況，實際上很多的民眾心中有非常多的苦，現在需要更多的善良，更多的溫暖，期待張善政院長能夠把這個善良的責任承擔起來。

他也說，他與立委高金素梅在10月下旬會啟動一項善良的計畫，到時候希望能夠為這次選舉所有善良的力量能夠注入一份強心針成為強大的助力，也當做對這個臺灣的一個獻禮，所以請大家拭目以待他們的善良行動。