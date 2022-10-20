中信金控積極推展數位創新成績斐然！中信金控指出，中信金控榮獲全球著名科技諮詢與研究調查機構國際數據資訊（IDC）「2022台灣未來企業大獎」肯定，中信金控總經理陳佳文榮膺臺灣「年度CEO」，為台灣首位獲頒此殊榮的金融業領袖；旗下子公司中信銀行發行「中國信託和泰聯名卡」，打造跨場景金融生態圈有成，榮獲「產業生態創新獎」。

IDC10月20日假台北寒舍艾美酒店舉辦「2022台灣未來企業大獎」頒獎典禮，不分產業評選數位轉型表現卓越的企業與領導人。主辦單位指出，陳佳文帶領同仁持續精進流程及服務數位化，導入創新思維，重新設計金融服務流程且開創嶄新客戶體驗，為中國信託實現數位願景的主要舵手，因而獲頒台灣「年度CEO」殊榮。

陳佳文表示，數位金融必須走入生活場景，才能滿足客戶需求，中國信託銀行累計近600萬名數位客戶，持續以智能科技創新金融體驗，透過實踐「Digital End-to-End」及「Banking Everywhere」兩大數位轉型願景，以客戶視角重新建構流暢且高效的旅程體驗；藉由跨域聯手策略，從日常生活拓展場景金融，打造出無時不在、無所不在且最有溫度的金融服務。

例如，中信銀行領先台灣同業，推出Apple Messages for Business服務，透過 Apple裝置上Messages應用程式，現在走進中信銀行各分行，客戶的iPhone就變成取號機、寫字檯、叫號機。中國信託已經走出傳統銀行領域，與國際團隊攜手合作，共同探索手機原生創新金融服務，客戶不用走進分行，就可以享受24小時專屬的金融服務。

另一方面，中國信託主動將場景金融延伸至交通生活場景，與和泰集團合作推出國內首張可支付全額車款、購車享回饋的「中國信託和泰聯名卡」，綁定和泰Pay整合跨場景服務，滿足客戶購車、用車、養車、租車、搭車的需求，發展交通場景OMO點數經濟，開創便捷、完整的「全旅程」交通生活圈，讓客戶享有無斷點支付體驗，因而獲頒「產業生態創新獎」。

新型冠狀病毒疫情改變客戶需求與行為，中國信託積極創新，發展全方位數位金融服務，未來，將持續以客戶需求為核心，展現Banking My Way價值，以成為客戶心中的金融領導品牌邁進。