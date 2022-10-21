民進黨桃園市長候選人鄭運鵬批評，張善政身為計畫主持人卻管理不當，還躲在宏碁背後，沒有承擔的能力。（陳夢茹攝）

九合一大21日進行號次抽籤，受訪環節談到國民黨桃園市長候選人張善政先前農委會研究計畫涉抄襲，昨宏碁已函覆農委會，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬認為，張善政身為計畫主持人卻管理不當，更批評張善政躲在宏碁背後，沒有承擔的能力。張善政今也出面回應，宏碁在函覆農委會前雙方有聯繫溝通，完全支持宏碁回函的內容。

鄭運鵬批評，張善政現在還在宏碁擔任職務，當時是5736萬涉及抄襲研究案的計畫主持人，從這個事件可以看到張善政缺乏2個能力，第1個是缺乏管理的能力，當時身為5736萬的研究案的計畫主持人，他的幕僚同仁們涉及到抄襲、涉及侵犯他人的智慧財產權等很多疏失，但他身為計畫主持人卻管理不當，這點他應該要負起責任。

鄭運鵬指出，第2個張善政沒有承擔的能力，身為計畫主持人也受到宏碁公司的委託，宏碁公司不需要賺這種easy money，可是從事件發生到現在2個月，張善政並沒有承擔責任卻都推給宏碁，這一點非常令人遺憾，管理能力和承擔能力都是身為直轄市長、桃園市長必須擁有的能力，相信市民朋友會從5736萬easy money的研究案裡看到每個候選人的特質，相信市民朋友也需要有管理能力、承擔能力的好市長。

「農委會當初簽約對象是宏碁，我本來就應該配合宏碁！」張善政直呼，先前八德國民運動中心隔音板塌下來的案子，市長鄭文燦說營造商要負責，有說營造商底下的工頭要負責嗎？這是相同邏輯，與農委會簽約的是宏碁公司，宏碁公司應該要出面，但在宏碁公司作業的過程裡，我完全百分之百配合，由於自己身為計畫主持人，當然雙方也有針對這個案子溝通過一些重點，而宏碁回函的內容，我們完全支持及同意。

張善政表示，宏碁回覆農委會的內容，昨天媒體都已經披露，任何人只要仔細去看這個回覆的內容就可以知道當初根本是抹黑、烏龍爆料，只有不想去了解真相、想把這個案子操作成選舉利益的人才會刻意不去了解，這個案子現在已經水落石出，我們光明磊落，沒有任何問題了。