李男當時開槍留下的彈殼。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

新興警方獲報成立專案小組，於案發2.5小時後，於左營區重偉街將李男逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄大立百貨今凌晨驚傳槍擊案，因槍手43歲李姓男子與33歲潘姓男子因債務糾紛，相約今日凌晨1時許到百貨旁談判，李男疑談判破裂對空開槍，並駕車逃逸，新興警方獲報立即組成專案小組，於案發2.5小時後將李男逮捕。據了解，因李男曾請潘男協助辦理其友人機車貸款，後友人未拿到貸款懷疑李男私吞，李男不滿被誤會找潘男談判，但潘男堅稱貸款失敗未拿到貸款費，雙方各說各話僵持下，遂爆發口角、拉扯衝突，導致談判破裂開槍。

據了解，後續警方釐清，疑因潘男較熟悉當鋪貸款業務，日前李男因友人有借款需求，便請潘男協助辦理友人3萬元機車免押車貸款，潘男也承諾會如期完成，但過約定日許久，李男友人並未收到貸款，心生不滿質問李男是否有私吞，李男不滿被友人誤會，於是與潘男相約21日凌晨1時許在大立百貨旁質問3萬元貸款費究竟在何處。

談判過程中，潘男向李男表示，因車貸申請失敗，故未拿到任何貸款費，潘男也因李男質疑感到不悅，雙方隨即開始互嗆，發生些許拉扯衝突，談判也隨之破裂，一旁的潘男友人欲上前勸架時，李男隨即掏出手槍指向潘男5人，並對空鳴槍，潘男嚇得趕緊逃回到附近家中，而一旁友人則是嚇傻呆在原地不敢妄動，李男隨即駕車離開現場。

新興警方凌晨1時20分許獲報，並組成專案小組追查，以車追人下，於案發2.5小時後於左營區重偉街將李男逮捕，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》、殺人未遂等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。警方對於李男持有槍械部分，也做進一步調查槍枝來源。