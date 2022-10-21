針對前新竹市長林智堅的中華大學碩士論文案，國民黨文傳會副主委王鴻薇（中）、副主委練鴻慶（右）與桃園市議員候選人謝克洋（左）21日在台北地檢署前舉行「資策會提告高虹安，竹科管理局卻不提告林智堅？出來面對！」記者會，王表示之前在台北地檢署告發的罪狀已被移往新竹地檢署辦理，推托之辭溢於言表。（張鎧乙攝）

台北市議員王鴻薇因不滿資策會擬提告新竹市長候選人高虹安，而她檢舉前新竹市長林智堅抄襲竹科管理局報告，竹科管理局卻未處理，質疑政府有兩套標準，認為竹科管理局「該告而不提告」，簡直是「綠能、你不能」、「黨證無敵」，今早赴台北地檢署告發竹科管理局涉嫌圖利罪。

王鴻薇指出，國民黨文傳會副主委練鴻慶告發林智堅涉嫌違反著作權法，北檢竟以竹科管理局未提告，練不是告訴人，予以簽結，北檢一推二五六，而她在7月間控告林智堅違反著作權法、針對林控告她妨害名譽案反控林誣告罪等部分，北檢以林人在新竹，均這些案子移轉新竹地檢署偵辦，質疑北檢是否推拖？護航林智堅？痛批北檢、資策會、竹科管理局有兩套標準，是民進黨的「競選總部」嗎？

台北市議員王鴻薇21日到北檢告發竹科管理局圖利林智堅（陳志賢攝）

台北市議員王鴻薇21日到北檢告發竹科管理局圖利林智堅（陳志賢攝）

王鴻薇說，高虹安疑似抄襲事件，資策會揚言提告，但對比林智堅案，她在今年7月間舉發林智堅抄襲，中華大學都已經證明，但竹科管理局拖了2個多月都不處理，沒有任何動作，根本是「裝死裝睡」。

另桃園市議員候選人謝克洋則說，政府機關高虹安、林智堅兩案有兩套標準，根本是「綠能、你不能」，有黨敵無敵。他強調，政府機關有義務提告，卻不處理，涉犯圖利罪。