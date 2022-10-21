「浯海大戰」先禮後兵，楊鎮浯(右1)與陳福海(右2)應媒體要求握手合影，展現良好風度(于家麒攝)

「籤王」1號由李應文抽出，高呼「人民一定要幸福、一定要快樂」(于家麒攝)

力拼連任的楊鎮浯抽到4號，振臂高呼「4必成功、4必連任」，自信滿分(于家麒攝)

前縣長陳福海抽到5號，「5福臨門」，讓金門的鄉親都能過好日子是他的期望(于家麒攝)

金門縣第8屆縣長選舉候選人號次抽籤結果出爐，選戰正式進入白熱化(于家麒攝)

楊鎮浯完成抽籤後在約300名國民黨支持者簇擁下，集結於縣府前廣場高喊「凍選」，展現超強連任氣勢(于家麒攝)

金門縣第8屆縣長選舉候選人號次抽籤今(21)日登場，6位候選人號次稍早出爐，依序為1號李應文、2號朱紀瑋、3號林志錦、4號楊鎮浯、5號陳福海、6號洪志恒，完成抽籤後各候選人先禮後兵，齊聚共呼「讓金門更好」，隨後在各自支持者的簇擁下進行掃街拜票，選戰進入白熱化。

一早金門6位縣長候選人各陣營人馬先後集結於抽籤會場之外，尋求連任的縣長楊鎮浯在近300名國民黨支持者的包圍下，牽著妻子張婭玲現身縣府廣場，在祥獅獻瑞後眾人齊呼當選口號，展現超強連任氣勢。

在選委會完成所有抽籤準備工作後，依候選人登記順序唱名上台進行抽籤。登記1號的李應文率先上陣，直接將「籤王」1號抽出，高呼「人民一定要幸福、一定要快樂」；緊接著「選舉歌王」洪志恒上場，以一首改編的「家後」邊唱邊抽，緩和不少現場緊張的氣氛，而他也幸運的抽中6號，開心大喊：第6次參選，66大順！

第3位上場抽籤的是現任縣長楊鎮浯，大手一揮4號出爐，振臂高呼「4必成功、4必連任」，自信滿分；緊接著由朱紀瑋進行抽籤，他抽到的是2號，朱紀瑋表示希望這次選舉要公正公平，乾淨選舉救金門，讓金門的未來一天比一天好。

第五位抽籤的是前縣長陳福海抽到5號，陳福海說「5福臨門」，也希望金門的鄉親都能過好日子；最後一位上台抽籤的是林志錦，抽出最後一支3號籤，他也開心高呼：兩岸3地和平的關鍵角色就是林志錦。

一場抽籤活動也展現了各候選人的臨場機智，最後6位縣長候選人同台共呼「讓金門更好」，而熱門人選楊鎮浯與陳福海也應媒體要求握手合影，展現良好風度，接續上演「浯海大戰」續集。