有些女生戀愛後，會把時間和精神放在另一半身上，並會不顧一切地投入其中，甘願把最好的都留給對方，《摘星工廠》運勢專欄指出天蠍座、雙魚座、巨蟹座會無怨無悔的付出所有，因在他們心中覺得一切都值得。

▍天蠍座

愛情，在天蠍座的字典中，絕對是用螢光筆畫深註記的項目，愛情在天蠍座的生命中，佔了非常重要的位置，當愛上一個人時，天蠍座會不顧一切的投入其中，只想跟對方在一起，付出所有也在所不惜，當確定對方心意的那一刻，天蠍座會覺得一切都是值得的。

▍雙魚座

雙魚座原本就是付出所有的個性，在愛情裡，總是習慣默默陪伴、默默付出，甚至會被自己的奉獻精神給感動，不現實，重感情，容易被情緒牽著走的雙魚座，一旦動情起來，無怨無悔，甘之如飴。

▍巨蟹座

感情比較被動的巨蟹座，一旦戀愛了，便會開啟主動的開關，並主動關懷、照顧，這時，巨蟹座會毫不猶豫、毫無保留地付出，只為了對方可以得到滿滿的愛，一旦確定跟誰在一起了，就是自己人了，盡心盡力也要讓對方幸福。