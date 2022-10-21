為培養學生的雙語能力，基隆市教育處於111學年度發布「基隆市雙語學校分級甄選計畫」，至112學年度將輔導各校依現有條件成為雙語學校，並達成「校校推行部分領域雙語教學」的里程碑，即每間學校皆實施雙語課程，同步提升師生的國際視野及文化包容。

基隆市政府教育處長杜國正表示，為全面啟動雙語教育扎根，讓所有學生皆能享有雙語教育機會，今年8月發布的「基隆市雙語學校分級甄選計畫」，結合基隆市海洋教育的卓越成效，將全市雙語學校類型依各年級採雙語教學節數占每周總授課節數的百分比，命名為雙語領航學校(A類)、雙語遠航學校(B類)及雙語啟航學校(C類)三個等級，A類至少占1／3節、B類1／6節、C類1／9節，至112學年度達成校校實施部分領域雙語教學，符應2030雙語政策。

杜國正指出，未來透過英語教育資源中心、英語領域輔導團及雙語領航學校整合學校資源，發揮「大手牽小手」的功效，成立策略聯盟，擇定具雙語課程經驗的雙語領航學校帶領進行課程共備、互觀議課及資源共享，讓每所學校都有支持的力量，更深化各校推動雙語課程品質，全面提升學生國際溝通力。

基隆市長林右昌強調，期待透過110學年度增設「高中雙語實驗班」、111學年度達成「區區有雙語學校」、發布「基隆市雙語學校分級甄選計畫」至112學年度推動「校校實施部分領域雙語教學」等雙語教育政策的推動，讓學生有更多接觸英語的機會，在課堂中自然而然習得活用英語，開闊國際視野，讓港都基隆邁向雙語城市！