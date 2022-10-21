新北市樹林區19日驚傳母殺子人倫慘劇，36歲許姓單親媽媽疑因失業無力撫養6歲兒子，這個月又繳不出房租，心情低落下決定走上絕路，殺死兒子後又自戕。因男童已3天沒上學，學校聯繫家屬，家屬會同警消到許女住處破門，發現男童已明顯死亡，許女則已氣若游絲，送醫急救一天後恢復意識，警方初步訊問時，許女情緒崩潰坦承親手悶死兒子，但進一步原因還要查明。

許女急救後到昨天晚間晚才恢復意識，尚無法接受警方訊問。男童身上無外傷或勒痕，被發現時死亡多時，且口吐白沫，現場又發現房內杯子有裝不明液體，目前正由相關單位檢驗，死因須下周解剖採集檢體化驗後才能釐清。

據了解，許女因丈夫外遇離婚1年多，在樹林區租下小套房獨立撫養6歲小孩，本從事電話銷售業務，但2個月前失業，這個月已繳不出房租，許女萬念俱灰下，決定帶著兒子共赴黃泉。

學校一開始聯繫不上許女，改聯繫男童爸爸，男童爸爸通知岳父去租屋處查看，但無人回應，於是聯繫警消到場破門，進門即發現許女昏迷床上，身旁有血跡，一旁的男童已出現屍班。

警方勘查現場時在許女平板電腦裡發現遺書，聲稱經濟壓力已壓得她透不過氣，因為兒子很黏她，所以決定帶著兒子一起走。

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