距離九合一大選剩下35天，桃園選情更是緊繃，依今抽出號次，候選人分別為1號國民黨張善政、2號民眾黨賴香伶、3號民進黨鄭運鵬，以及4號無黨籍鄭寶清四人競爭。而根據《TVBS》今(21日)公布最新民調結果顯示，張善政的支持度為38%、鄭運鵬27%、鄭寶清及賴香伶支持度則分別為6%和5%，另有24%尚未決定。

根據《TVBS》報導指出，民調結果顯示，張善政領先鄭運鵬11個百分點，農委會研究案涉抄襲疑雲目前對選情並沒有顯著影響，而鄭寶清、賴香伶支持度有下降趨勢，選戰可能朝藍綠對決發展。該調查也發現，有80%桃園市民表示會去投票，52%一定會、28%可能會、5%不一定，15%表示不會去投票。

該調查是TVBS民意調查中心於17日至20日晚間18：30至22：00及10月16日下午13：30至17：00進行的電話訪問，共接觸1366位20歲以上桃園市民，其中拒訪為257位，拒訪率為18.8%，最後成功訪問有效樣本1109位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。