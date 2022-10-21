桃園市長選戰引發各界關注，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清呈「四腳督」態勢。前民進黨立委郭正亮表示，他看過幾份民調，也問了在地議員，藍綠戰況非常接近甚至只差1個百分點。此消息掀熱議，不少網友大喊「張善政加油」，認為這次綠營不斷自爆、藍營情勢大好，張戰術應該更主動爭取贏面。

郭正亮19日在《中天新聞》節目〈綠也掀桌〉表示，他看過幾份民調，桃園是最激烈的，到現在都無法判斷張善政、鄭運鵬誰會贏，兩人大概僅差1個百分點，在誤差範圍內，而且有贏有輸。

郭正亮指出，他也問了在地議員，張善政、鄭運鵬雙方民調非常接近。鄭的文宣雖比張厲害，可是沒有實質的東西；張有一大堆實質的東西，可是沒有辦法用適度的方式表達去讓人注意。

此說法獲得大批網友迴響，紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「張善政要加油啊！我真的看了很急，希望他別再佛系了」、「張院長學經歷條件皆為一時之選，但希望他更主動，才能為自己爭取更大贏面」、「張善政就是太善良了，一定要多加油」、「綠營這次出一堆包抄襲堅還退選，如果這樣都無法穩贏，我也不知說啥了」、「今年藍營情勢大好，張善政要加油好好把握了」。