國民黨基隆市長候選人謝國樑。（圖／謝國樑辦公室提供）

年底基隆市長選戰引發關注。一份最新民調顯示，國民黨候選人謝國樑以30.1%的支持度奪冠，領先民進黨候選人蔡適應的26.7%，雙方差距達3.4個百分點。今（21）日是候選人號次抽籤的日子，謝也正好抽到1號，正面的民調結果，也讓謝開心喊話：「距離投票日只剩下1個多月，讓我們團結1心，1起改變基隆，1起讓基隆更好！」

謝國樑今日在臉書發文表示，根據《年代民調中心》最新的資料顯示，他以30.1%的支持度、3.4個百分點的差距，力抗對手民進黨候選人蔡適應的26.7%。

謝國樑指出，隨著選舉投票日的接近，選情也趨近於白熱化，在民進黨從地方到中央，接連對他的造謠抹黑攻擊後，他仍舊都持續處於穩定領先的狀況。他要非常謝謝所有市民朋友的信任、力挺與支持，因為有大家做他堅強的後盾、帶給他強大的力量，他非常有信心能夠贏得這次年底的基隆市長選舉。

對此，謝國樑喊話：「距離投票日只剩下1個多月，讓我們團結1心，1起改變基隆，1起讓基隆更好！」