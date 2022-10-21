台灣設計展吸引不少人潮前來高雄感受設計的魅力，高雄市青年局表示台灣設計展不僅只是展覽，更是城市設計變革的過去、現在與未來，為讓展覽本身更貼近生活，青年局規劃將楊士慶設計師操刀設計的「青春限動」主視覺導入城市中，力邀知名品牌「健身工廠fitnessfactory」與「卡啡那caffaina」，設計限量青春限動品牌聯名款，活動開跑即火速攻佔限動版面！

青年局與「卡啡那caffaina」合作推出青春限動聯名款包裝。(高雄市青年局提供)

雙生過日子的Yin&Yei快閃設計中島棧5庫〈不朽青春〉與棧6庫〈青春限動〉展區。(高雄市青年局提供)

青年局局長張以理表示，台灣設計展的核心價值在於透過展覽，將設計導入生活的成果積累、轉變過程與未來推測呈現給大眾。青年局除了將青春設計力彙集至設計中島兩大展區之外，亦透過設計師楊士慶－青春限動主視覺素材重新解構拼貼，將設計理念中簡約洗練的色彩計畫，描繪出對於自己與城市未來的無限想像延續到品牌製作物當中，結合市民朋友日常健身與喝咖啡的習慣，透過設計的延續在設計展期間為生活帶來另外的視覺感受，也透過打卡活動在限時動態上留下青春限動的痕跡。

健身工廠品牌表示，很開心此次能與高雄市政府青年局進行跨界合作，讓設計與健身結合。透過健身工廠粉絲頻繁的拍照打卡，可以看見此次合作成功把青春限動的精神透過健身運動帶出「我動我就青春」的理念！卡啡那品牌也表示非常榮幸此次能與高雄市政府青年局合作，透過消費者及KOL們的拍照打卡宣傳，讓卡啡那的藝文風氣蔓延到整個高雄，也讓台灣設計展更向外推廣青春限動的精神。