為迎接中共召開20大，大陸官方媒體《環球時報》引用其輿情調查中心2年來的數據指出，中國各方面的優秀表現讓青年自信心持續升高，有過半的青年以「俯視」心情看待西方國家。至於中國應該加強交流溝通的對象，調查認為首選是歐盟，其次是澳大利亞、英國、紐西蘭、加拿大與美國，而這5國正好是「五眼聯盟」的國家，日本則敬陪末座。

《環球時報》報導說，這項於今年9月23日到30日對中國100多個城市年齡14歲到35歲之間年輕人的1655份有效問卷調查顯示，對西方選擇「仰視」態度的青年占3.9%，比2021年（8.1%）下降一半多，持「平視」態度的佔39.3%，選擇「鄙視、討厭」等「俯視」態度的受訪者為54.6%。

調查數據顯示，中國在社會治安、歷史文化等領域的優秀表現，是青年們自信的重要來源。對於中國在哪些領域優於西方，分別有45.1%、40.5%受訪者選擇了社會治安及歷史文化，其次有34.3%的人認為是中國在對人權的尊重。

報導引述專家分析稱，中國青年信心增加是因為「中國迅速強大的過程中，社會始終很穩定，民眾普遍安居樂業」，而西方國家近年來卻因為「政治分裂、種族主義、政黨鬥爭而動盪不斷」。而且世界進入數字化時代，使得中國年輕人「能通過網路等渠道獲取更加豐富多元的資訊，讓他們對不同國家作出更加客觀的判斷。」

此外，調查顯示，近6成受訪者不想去西方國家，比去年上升超過30個百分點；想去西方國家旅遊的比例則下降約24個百分點；想去西方國家留學或訪學的比例下降約5個百分點，不足6%。

在未來應該加強與哪些西方國家交流與溝通問題，有近4成受訪者選擇歐盟，緊隨其後的是澳大利亞（33.1%）、英國（31.7%）、新西蘭（28.6%）、加拿大（26.8%）、美國（26.6%），這5國都是目前與中國外交關係最差的國家，也是被視為較敵視中國的「五眼聯盟」成員。而選擇日本交流溝通的人最少，僅佔總受訪者的15.1%。