響應2022年10月份全球串聯進行的LGBT活動，台北君悅酒店「Cheers歡飲廊」與「Baguette禮品烘焙坊」，即日起至10月30日推出「彩虹嘉年華」炸雞捲、「虹飽食」巨型21盎司牛肉芝士漢堡，以及「認同薯條」彩醬脆薯、吸睛棉花糖特調等美式彩虹餐點。10月28日至30日於Cheers歡飲廊點購「幸福特調」享買一送一優惠，打卡分享加贈自製彩虹餅乾一份，以美食為名，號召眾人勇敢為愛發聲。

另外，為迎接萬聖節，台北君悅館內「寶艾」西餐廳亦精心推出質感法餐、「Ziga Zaga」推出四人歡饗「暗夜魔法盛宴」義式餐點。

10月21日至30日期間限定，台北君悅Cheers歡飲廊推出「彩虹嘉年華」炸雞捲、每份680元，以獨特燕麥酥炸無骨雞腿肉，搭配水耕生菜、番茄、小黃瓜等捲入五彩自製湯種吐司。「虹飽食」七彩牛肉芝士漢堡每份1,280元，選用美國Choice牛肉，由主廚以7比3完美油花比例打造21盎司秘製漢堡肉，香煎7分熟後搭配美乃滋、番茄醬、抹茶、芥末、藍柑橘五重醬汁，打造紮實飽足的驚豔美味。

「幸福特調」每杯390元，調和濃烈龍舌蘭基酒與鮮榨柳橙汁，由紅至紫營造絕美漸層，綴上象徵希望自由的純白棉花糖，風味繽紛酸甜。館內一樓Baguette禮品烘焙坊則同步開賣特色烘焙商品，包括由抹茶、紫薯、南瓜、紅麴、甜菜根揉合的天然彩虹吐司，以及囊括柳橙、藍莓果泥、抹茶、薑黃、紅麴、紫薯食材手工烤製的六彩餅乾，品味多彩甜蜜滋味。

台北君悅「Ziga Zaga」義大利餐廳的「暗夜魔法盛宴四人套餐」7,299元＋10％，廚藝團隊承襲正宗義式手法，於10月31日前每週五至周日推出，六道式豐盛菜色有「銷魂開胃集」囊括油封醃漬章魚、魚子醬點綴之馬斯卡碰乳酪魔鬼蛋、骷髏頭蔬菜烘蛋等。「蟲蟲麵疙瘩」以竹炭粉、起司手作麵糰揉製，佐義式番茄蔬菜醬。「木乃伊披薩」以窯烤絲綢、馬札瑞拉、帕瑪森三重乳酪披薩，層層疊置成木乃伊樣貌，芝士美味香濃醇郁。主廚創意新作「主餐魔手」，將威靈頓紐西蘭羊排以180度兩段爐烤，搭配義式香料豬肉打造魔手爬出墓園視覺意象，藝術感十足的擺盤，營造絕妙味覺震撼，搭贈四杯鳳梨蘭姆調酒。

即日起至10月31日，台北君悅行政副總廚洪飛立與寶艾西餐廳副主廚黃承明以全新構思，打造法式萬聖節套餐。嚴選北海道干貝、南非鮑魚、寶島石鱸等極鮮食材，獻上炙燒現磨烏魚子搭配烙烤南非鮑魚「栗子南瓜濃湯」，主餐任選法式料理結合南洋叻沙醬香打造的「爐烤奶油宜蘭野生石爐」，215度高溫烘烤鮮嫩魚肉與香辣叻沙提味，擦出嗆香味蕾火花，亦或「炭烤美國4盎司菲力牛排」，以Prime等級美國牛肉炭火炙烤三分熟，搭佐慢燉6小時紫甘藍泥與迷迭香紅酒醬的歐風美饌，道道細緻驚豔，賦予萬聖佳節優雅靈氣。