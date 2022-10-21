有感於警察工作需面對高風險挑戰，在街頭執法隨時會面臨到不可預期的危險，執勤過程中恐遭嫌犯用槍、拿刀刺傷、割傷、槍傷或其他外傷，明基材料公司BENQ，21日主動捐贈1000份、價值100萬的醫療級止血紗布給刑事局，供外勤員警急需時使用。
明基材料公司董事長陳建志，致勝國際公司董事長劉晟耀下午出席活動，現場特別示範演練操作止血帶過程，刑事局表示，這種止血帶由特殊材質構成，能快速與傷口融合，並可直接加壓或填充傷口達到迅速止血目的，十分感謝企業對警方的支持，希望關鍵時刻更能增添員警保障。
有感於警察工作需面對高風險挑戰，在街頭執法隨時會面臨到不可預期的危險，執勤過程中恐遭嫌犯用槍、拿刀刺傷、割傷、槍傷或其他外傷，明基材料公司BENQ，21日主動捐贈1000份、價值100萬的醫療級止血紗布給刑事局，供外勤員警急需時使用。
明基材料公司董事長陳建志，致勝國際公司董事長劉晟耀下午出席活動，現場特別示範演練操作止血帶過程，刑事局表示，這種止血帶由特殊材質構成，能快速與傷口融合，並可直接加壓或填充傷口達到迅速止血目的，十分感謝企業對警方的支持，希望關鍵時刻更能增添員警保障。
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