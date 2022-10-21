林口一家幼兒園在21日早上由老師們帶著20多位小朋友一同參訪林口警分局，化身為一日小小波麗士，讓孩童了解基本的法律常識及親身感受警察維持治安的辛勞，更讓小朋友在成長過程中學習如何保護自己。

小小波麗士們用心聽取警察有關執行保護民眾的勤務、交通安全及婦幼安全宣導。(林口分局提供)

小小波麗士們用心聽取警察有關執行保護民眾的勤務、交通安全及婦幼安全宣導。(林口分局提供)

小小波麗士們用心聽取警察有關執行保護民眾的勤務、交通安全及婦幼安全宣導。(林口分局提供)

小小波麗士們用心聽取警察有關執行保護民眾的勤務、交通安全及婦幼安全宣導。(林口分局提供)

林口警分局為此也特別規劃相關參訪流程，由員警熱情接待並細心的向小小波麗士們介紹警察有關執行保護民眾的勤務、交通安全及婦幼安全宣導，員警用親切的口吻講解，搭備實際的裝備體驗，讓學童們更容易了解警察的工作內容及如何自我保護，而最讓學童興奮的無疑是親身體驗警用裝備、警用大型重機，只見學童們一個一個乖乖排起隊伍等著體驗，裝備上手後個個瞬間擺出超萌模樣，老師跟家長們也迅速按下快門，記錄每個小寶貝開心的笑容。

除此之外，員警也不忘向小朋友宣導相當重要的婦幼安全，每個小朋友都是父母心中的寶，除了在父母的呵護中成長，也必須學會如何自我保護以及尋求協助的管道，讓小朋友們都能平安健康的茁壯。參訪結束後，老師與學童們熱情的與員警來張大合照，並致贈感謝狀感謝每位辛苦付出的員警。

林口警分局希望透過寓教於樂的體驗活動，關懷在地的孩童，灌輸自我防護觀念，讓正確的法紀教育向下紮根，同時鼓勵學童積極參與各項有益身心健康的活動，避免涉足不妥當場所，以減少危害發生。