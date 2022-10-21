一名網友先前以時速92公里行駛於國道內線遭開罰單，20日上網發文抱怨慘被大批網友圍剿。有著紅斑馬暱稱的國道警察21日於粉專發文，曬出該網友在內線當路隊長的照片打臉，再度掀起網友熱烈討論。

法規規定，國道內線車道為超車道，根據各國道路段而分別設有不同的最高速限，而這名網友20日在臉書社團《爆料公社》發文，稱自己9月14日駕車行經北二高南下龍潭路段遭警方開罰單，還寫下「限速110，我開92，我以為眼花。」

該網友曬出的罰單中，違規事項為「行駛高速公路未依規定行駛車道者－小型車未依規定之最高速度行駛內側車道，速限110公里，行速92公里」。文章一曝光隨即引起網友砲轟，多數網友認為，國道內線本就規定駕駛不得低於時速110公里，原PO開太慢不僅當龜車，竟還上網公審認真執法的警察。

國道公路警察局21日於臉書粉專回應，曬出該網友的違規畫面，透過圖片可見，原PO的車行駛於內線車道，但因時速低於最高速限而成為路隊長，前方道路幾乎淨空，後方的駕駛則被迫跟著降速行駛。圖片還調皮地在原PO的車前方後製3個「龜」字。

至於有網友質疑國道內側開92就取締，罰3千元是否太嚴格等，國道警方則無奈寫下，「阿你們時不時留言都說沒在取締，結果現在人家被爆料，然後怪我們太嚴格，真是裡外不是人。」國道警方說，真的不是那位網友眼花，國家級攝影師天天都上工，呼籲慢速車不要占用內車道，「我很乖我不當路隊長」。