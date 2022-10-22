如果特休可換到兩倍的錢，要選休假還是現金？一名網友透露，公司公告1天特休可換兩倍工資，她算一算能領3萬多元，但同事們卻選擇休假，讓她相當猶豫。

原PO在匿名論壇「Dcard」發文，她自1999年起工作至今，特休假高達29天，去年沒用完的還剩8天。人資部門表示，若願意換成現金可領3萬多，換算一天超過4000元，條件相當優渥。沒想到同事們幾乎都選休假，「你們會想要休假還是拿現金」。

「如果可以排休比較划算，真的休不掉再換錢」，網友認為，雖然公司給的條件不差，但休假那種放鬆感是錢買不到的，「年輕的話會選錢，現在選休假」、「平常都辛苦在工作了，有假當然要放」、「能休當然休啊，有些公司還不一定給請特休」。

也有不少人持相反看法，強調若8天可換3萬，換算日薪破4000，「你平常薪水有那麼高嗎」、「我會選錢，我1天也才1800」、「如果明年還有29天假，當然先換錢啊」。