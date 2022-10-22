大陸自動化碼頭裝卸效率屢創世界紀錄，關鍵核心技術要不來買不到。圖為青島港。（大陸閃電新聞）

澎湃新聞22月報導，山東省港口集團有限公司高級別專家張連鋼，22日在中共二十大閉幕會後「黨代表通道」第二場採訪活動，回憶建立中國自動化碼頭系統往事，他說，「這讓我們體會到了關鍵核心技術是要不來、買不來、跑不來的。」中方決定自主研發，他們就說：「你們要自主研發，成功的機率就是個零。」「這個話深深地刺痛了我們，也極大地激發了鬥志。」就是想看看自主建設自動化碼頭成功的機率，是不是就是個零。

他就：「自主創新的路並不好走，剛開始我們也想引進先進的技術和經驗，但是在國外考察時不能下車，也不能拍照。我們想合作，但是對方不開放任何技術，這就等於我們花了錢什麼也得不到，將來遇到問題還要再花錢請他們來解決。」

「但是要打破這個零確實太難了。」張連鋼指出，自動化碼頭系統龐大複雜，各種問題盤根錯節。為了做出自動化碼頭的詳細方案，前後開了3000多個技術討論會，好多課題組下半夜還在討論技術問題。一次次開發、一次次失敗，甚至推倒重來，有時候真的覺得到了崩潰邊緣。但是一直咬牙堅持，最後不僅做出來了，而且做得比他們更先進、更智慧。

張連鋼說明，山東依靠自主創新，建成了目前世界上裝卸速度最快的自動化碼頭。這個碼頭上一個工人都沒有，所有的設備都是自動運行，更酷的是，到了晚上一盞燈也不用開，所有的設備哪怕是在伸手不見五指的情況下也能行雲流水、熱火朝天地幹，真是別有一番景致。不久前，他們還研發成功了新一代碼頭智慧管控系統，並且用這個系統第九次打破了自動化碼頭裝卸效率的世界紀錄。

張連鋼表示，要繼續堅定不移地走自主創新之路，聚焦關鍵核心共性問題，聚智聚力、攻關突破，為建設交通強國、海洋強國作出更大新貢獻。